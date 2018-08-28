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Россиянин взломал квартиру ради детской железной дороги

В поселке Борок Кировской области совершена кража со взломом, в результате которой из квартиры пропала только детская железная дорога с паровозиком и вагончиками. Об этом сообщает региональный портал «Первоисточник».

С заявлением в полицию обратилась хозяйка вскрытой квартиры. По словам потерпевшей, пока ее не было дома, кто-то сорвал навесной замок на входной двери, проник в жилье и похитил игрушку. Причиненный ущерб женщина оценила в пять тысяч рублей.

В результате проведенного расследования установлена личность похитителя, им оказался 19-летний сосед потерпевшей по поселку. Игрушку у юноши изъяли, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Обстоятельства дела выясняются, домушнику грозит до шести лет лишения свободы.

В начале 2018-го в столичную полицию обратился москвич, сообщивший о квартирной краже. По словам заявителя, у него были украдены ценные вещи: меч короля Артура, подставка под него, две фигурки собак породы спаниель и шкатулка в виде туфельки. Предоставить доступ к месту происшествия мужчина отказался, ссылаясь на отсутствие у него ключа от квартиры.
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