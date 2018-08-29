Пенсионер поселился на сосне и решил позвать Путина в гости

Владелец одного из участков в садовом товариществе под Нижним Тагилом построил на верхушках сосен, растущих на соседском участке, небольшой дом из дерева. Теперь мужчина планирует построить мост, соединяющий постройку с лесом. Об этом пишет портал 66.ru.

Как рассказала порталу Инна Чуканова, хозяйка участка, на котором растут сосны, застроенные Юрием Степановым, сначала сосед несколько раз попросил спилить деревья, якобы мешающие ему. «Он говорил, что шишки и иголки, которые с них опадают, попадают к нему», — пояснила женщина, уточнив, что пообещала соседу вернуться к этому вопросу осенью.

Летом Чуканова с мужем уехали в отпуск, а вернувшись, обнаружили, что на верхушках деревьев, на высоте примерно 18 метров, ведется строительство домика.

«Мы пытались поговорить с ним и объяснить, что то, что он сделал, незаконно. Что эти деревья — наша собственность. А сосед лишь с издевкой отвечал: "Твоя собственность — это твои трусы", — заявила Чуканова. — По его мнению, дом находится в воздухе и к нашей территории не имеет никакого отношения. Самое смешное, что он говорит, что, после того как он построил "это", наш участок стал стоить дороже на 100 тысяч, в эту сумму он оценил дом. И требует с нас четыре тысячи рублей, которые мы якобы должны ему за стройматериалы».

По словам соседей, их просьбы убрать дом на Степанова не действуют. Напротив, он заявляет, что намерен соединить постройку с соседним лесом с помощью моста и пригласить в гости Владимира Путина.

«Он вообще говорит, что повесит на доме табличку "Для всех" и будет туда экскурсии водить. Он и сейчас всех зазывает, — добавляет Инна Чуканова. — У него там есть кастрюля, о которую он любит громко стучать (...) Ведет себя вызывающе, даже полностью голым позволяет себе при наших детях ходить».

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