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В Москве назрел дефицит съемных квартир

На московском рынке аренды наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры — более 30 процентов съемщиков ищут для себя именно такой формат жилья. При этом доля «однушек» в общем объеме предложения арендной недвижимости не превышает 12 процентов. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в «Дом» в четверг, 30 августа.

По данным аналитиков, наибольшее количество однокомнатных квартир экономкласса предлагается арендаторам в Южном округе (15 процентов), немного от него отстает Юго-Восточный округ (14 процентов). Меньше всего объектов в этом сегменте представлено в Центральном округе: чуть более четырех процентов.

Средняя стоимость найма «однушек» массового сегмента в августе 2018 года составила 31,7 тысячи рублей в месяц — на 6 процентов больше, чем в августе 2017-го, подсчитали эксперты.

Ранее сообщалось, что в Москве разработан механизм выявления нелегально сдаваемых в аренду квартир с помощью анализа больших данных (big data). Система уже используется городскими властями, но пока в аналитических целях. Для того чтобы с ее помощью стало возможным привлекать к ответственности неплательщиков налогов, потребуются изменения в законодательстве.
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