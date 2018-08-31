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Уральские коллекторы нашли мумию должника

Екатеринбургские коллекторы, разыскивающие 75-летнего должника Николая Петрова, добились вскрытия принадлежащей ему квартиры в Малом Конном переулке. При осмотре помещений были обнаружены мумифицированные останки мужчины. Об этом пишет Ura.ru.

Петров перестал оплачивать коммунальные услуги три года назад. «Это вообще проблемный дом, его жители не оплачивают коммунальные услуги, на доме миллионные долги. Управляющая компания подписала договор с коллекторской организацией. Они начали работать по должникам и выяснили путем опроса соседей, что те давно не видели должника из 82-й квартиры», — приводит портал слова источника в правоохранительных органах.

Квартира была вскрыта в присутствии официальных лиц. «В кровати найдены мумифицированные останки мужчины. Вероятно, мумификации способствовал сухой воздух в помещении», — отметил собеседник портала.

По факту обнаружения мумии начата следственная проверка, в ходе которой будет выясняться давность и причина смерти. Осмотр места происшествия показал, что признаки криминальной смерти, как и следы взлома квартиры, отсутствуют.

Летом 2018-го мумифицированные останки женщины были обнаружены в одной из квартир Барнаула. 50-летняя женщина пропала десять лет назад, ее соседи были уверены, что она уехала к родственникам. При этом в течение десяти лет на адрес квартиры, в которой нашли мумию, доставлялись квитанции на оплату ЖКХ. Бумаги были изъяты следственным комитетом для подтверждения личности женщины и выяснения обстоятельств ее смерти.
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