Раскрыта стоимость самой дорогой съемной квартиры Москвы

Самым дорогим объектом на московском рынке высокобюджетной аренды в августе 2018-го стал лот на Пресненской набережной. Об этом говорится в материалах компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Дома»).

Лидером рейтинга оказались 200-метровые трехкомнатные апартаменты в МФК «Город столиц» на Пресненской набережной. Объект располагает панорамным видом на Москва-реку. Стоимость аренды апартаментов — 650 тысяч рублей в месяц.

На втором месте в списке — четырехкомнатная квартира в Большом Тишинском переулке, на третьем — девятикомнатная двухэтажная квартира в ЖК на Ленинградском проспекте. Стоимость аренды этих лотов — 550 и 500 тысяч рублей в месяц соответственно.

Четвертую позицию заняла 200-метровая «трешка» в ЖК «Стольник» в Малом Левшинском переулке. Объект сдается за 430 тысяч рублей в месяц. Замыкает пятерку самых дорогих съемных квартир Москвы шестикомнатная квартира у метро «Октябрьское поле». Этот трехуровневый пентхаус оценивается в 360 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты компании раскрыли стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы. Это «однушка» у метро «Печатники», выставленная в аренду за 19,9 тысячи рублей в месяц. Квартира находится на девятом этаже панельного дома, в ней сделан косметический ремонт, установлена импортная сантехника, кухня оборудована новым гарнитуром от IKEA, мебели в комнатах нет.