Забота об обуви стоила россиянину квартиры

В одном из пятиэтажных домов на улице Леднева в городе Череповец сгорела квартира. По заключению пожарных, причиной возгорания стала неисправность сушилки для обуви. Об этом пишет региональная «Комсомольская правда».

Пожар продолжался менее 20 минут, однако пламя успело широко распространиться по квартире. Огнем уничтожена одна из комнат, повреждена отделка в других помещениях. Пострадал также соседский балкон.

В ходе тушения из подъезда было эвакуировано шесть человек. Человеческих жертв в результате происшествия нет.

Неисправность электроприборов регулярно становится причиной пожаров в домах россиян. В августе 2018-го в Череповце горела 100-метровая квартира. Причиной стала неисправность электроматраса, включенного владельцем из-за нетипично низкой температуры. В ночь происшествия в городе было всего пять градусов тепла.

В июне 2018-го похожий случай произошел в Нижнем Тагиле. Из-за похолодания один из местных жителей включил в сеть обогреватель, чтобы согреться. В результате короткого замыкания начался пожар, огонь распространился на 30 квадратных метров.