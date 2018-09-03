Смолов обеспечил тяжелобольных детей жильем в Москве

Нападающий московского «Локомотива», участник прошедшего в России летом чемпионата мира по футболу Федор Смолов оплатил годовую стоимость аренды квартиры в Москве для детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их родителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен перевел деньги фонду «Спаси жизнь», заявила агентству директор по развитию благотворительной организации Надежда Бойчевски. «С Федором мы заключили официальный договор, по которому он перевел на счет фонда деньги за год, которые пойдут на оплату одной из квартир по программе "Добрый дом". Квартира находится в Москворечье, в непосредственной близости от Российского онкологического научного центра имени Н.Н. Блохина», — сказала Бойчевски.

Материалы по теме Пропал мальчик Смолов провалил ЧМ и остался в России. Его ждали в Англии и Германии

По ее словам, в квартире проживают четверо детей со взрослыми сопровождающими. Все несовершеннолетние имеют тяжелые онкологические заболевания. «Благодаря помощи Федора эти дети смогут, не дергаясь, продолжить лечение и наблюдение в Москве, — подчеркнула представитель фонда. — Федор сделал большой поступок, мы ему за это очень благодарны».

Неделей ранее был объявлен состав сборной России по футболу на ближайшие матчи. Смолов не попал в заявку команды. По словам главного тренера сборной Станислава Черчесова, футболисту, перешедшему из «Краснодара» в московский «Локомотив», дали время закрепиться в новой команде.

Смолов на минувшем чемпионате мира по футболу участвовал во всех пяти матчах с участием российской команды, но не сумел отличиться. За нереализованный пенальти в игре со сборной Хорватией его жестко раскритиковали в соцсетях.