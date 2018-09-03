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Россиянин притворился квартиросъемщиком и отправился под суд

Во Владивостоке передано в суд уголовное дело в отношении лжеарендатора, напавшего на владелицу жилого помещения. Об этом сообщает информационное агентство «Восток-Медиа».

Мужчина нашел на одном из специализированных сайтов объявление о сдаче в аренду элитной квартиры в столице Приморья. Предположив, что у владелицы недвижимости наверняка есть крупная сумма наличными, злоумышленник договорился о просмотре жилого помещения и, вооружившись ножом, отправился на встречу.

В квартире фигурант уголовного дела приставил оружие к горлу женщины и потребовал отдать ему деньги. На момент ограбления у владелицы жилища было с собой семь тысяч рублей. Она без колебаний передала эту сумму грабителю, после чего он скрылся. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Злоумышленника удалось задержать. Выяснилось, что он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. В отношении мужчины утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Неделей ранее в Костроме объявили в розыск женщину, обманувшую местную жительницу на 43 тысячи рублей. Мошенница выманила у пострадавшей деньги, также притворившись потенциальной квартиросъемщицей.
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