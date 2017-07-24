Пермские ученые заявили об угрозе обрушения бункера Гитлера в Альпах

Ученые Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) исследовали бункер Адольфа Гитлера в Баварских Альпах и заявили, что он находится под угрозой обрушения. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщается на сайте ПГНИУ.

По словам сотрудников университета, на сегодняшний день сталактиты в помещении достигают 2,5 метра и ежегодно увеличиваются на 3,5 сантиметра. «Рост сталактитов и других натечных образований – первый признак того, что сооружение находится в опасности (...) Результатом этого процесса является постепенное разрушение цемента со всеми вытекающими последствиями», — отметили эксперты.

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Бункер Гитлера в Баварских Альпах являлся частью его резиденции Бергхоф в долине Берхтесгадена. В 1952 году загородный дом был разрушен. Часть тоннелей была забетонирована, а рядом построили действующий в настоящее время музей национал-социалистической диктатуры Dokumentation Obersalzberg.

30 июня сообщалось, что Конституционный суд Австрии принял решение об экспроприации первого дома Гитлера в городе Браунау-ам-Инн.