Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

В Севастополе оказалось возможным прожить на деньги от аренды комнаты

В Севастополе можно прожить, сдавая комнату. Об этом говорится в сообщении портала «Мир квартир», поступившем в редакцию «Дома» во вторник, 1 августа.

В соответствующем исследовании, проведенном порталом, использовались показатели величины прожиточного минимума по регионам России и средние ставки аренды комнат и квартир из данных собственной аналитики компании.

«Однокомнатная квартира прокормит жителей 44 городов из 69, попавших в исследование. В 20 городах просуществовать без работы можно с помощью "двушки". В заполярном Мурманске продержаться на плаву позволит лишь "трешка". И только в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе и Симферополе можно стать рантье, сдавая комнату», — рассказали эксперты.

Средневзвешенная величина прожиточного минимума в России в первом квартале 2017 года составила 9,9 тысячи рублей в месяц. В Севастополе — 10 тысяч рублей.

26 июля сообщалось, что Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге городов мира с наиболее быстрым ростом арендных ставок торговой недвижимости. Годовой прирост в Северной столице составил 15,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

«Под ванной нашли заготовки для бомб»
История москвички, сдавшей квартиру подозреваемым в терроризме
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Татары не обидят
Как эксперты из Москвы нашли идеальное жилье в Казани
13:15 Сегодня
Аренда премиального жилья в Лондоне подешевела
11:58 Сегодня
Почти половина предлагаемого жилья в центре Москвы оказалась апартаментами
11:00 Сегодня
Россияне задолжали почти 200 миллиардов рублей за энергию
18:48 31 июля 2017
Почти 85 процентов всех сделок с жильем в Новой Москве пришлось на десять домов
17:19 31 июля 2017
Выявлена зависимость между стоимостью квартиры и ее близостью к метро
16:13 31 июля 2017
На каждого инвестора оказалось четыре покупателя квартир для детей и родителей