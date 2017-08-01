В Севастополе оказалось возможным прожить на деньги от аренды комнаты

В Севастополе можно прожить, сдавая комнату. Об этом говорится в сообщении портала «Мир квартир», поступившем в редакцию «Дома» во вторник, 1 августа.

В соответствующем исследовании, проведенном порталом, использовались показатели величины прожиточного минимума по регионам России и средние ставки аренды комнат и квартир из данных собственной аналитики компании.

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«Однокомнатная квартира прокормит жителей 44 городов из 69, попавших в исследование. В 20 городах просуществовать без работы можно с помощью "двушки". В заполярном Мурманске продержаться на плаву позволит лишь "трешка". И только в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе и Симферополе можно стать рантье, сдавая комнату», — рассказали эксперты.

Средневзвешенная величина прожиточного минимума в России в первом квартале 2017 года составила 9,9 тысячи рублей в месяц. В Севастополе — 10 тысяч рублей.

26 июля сообщалось, что Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге городов мира с наиболее быстрым ростом арендных ставок торговой недвижимости. Годовой прирост в Северной столице составил 15,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.