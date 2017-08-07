Большинство арендаторов элитных квартир в Москве оказались иностранцами

Более 60 процентов всех запросов на аренду дорогих квартир в Москве с начала года получены от иностранных граждан, из которых 17 процентов — клиенты из Франции. Об этом говорится в сообщении компании Savills, поступившем в редакцию «Дома» в понедельник, 7 августа.

Отмечается, что с начала 2017-го на восемь процентов увеличился выбор предлагаемых в аренду элитных квартир в Москве. В тройку лидеров по объему предложения входят самые дорогие территории города между станциями метро «Арбат» и «Кропоткинская», от улицы Тверская до Кремля, а также район Замосковоречье. Совокупно на данные локации приходится почти половина всего съемного элитного жилья.

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«На 12 процентов понизилась средняя ставка аренды однокомнатных квартир и студий за последние два года. Так, если в июле 2015 года такие варианты предлагались по цене в среднем 170 тысяч рублей за объект в месяц, то сейчас студию можно арендовать примерно на 20 тысяч рублей дешевле», — отметили эксперты.

25 июля сообщалось, что по итогам второго квартала нынешнего года средняя стоимость аренды элитного жилья в районе Арбат увеличилась на 13 процентов.