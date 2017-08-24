Трехкомнатные квартиры бизнес-класса подешевели на треть

Средний чек на трехкомнатные квартиры в бизнес-классе в Москве опустился на 35 процентов. Об этом говорится в сообщении компании «Азбука Жилья», поступившем в редакцию «Дома» в четверг, 24 августа.

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В отличие от сегментов эконом- и комфорт-класса, где цены на жилье претерпели небольшие изменения, в бизнес-классе за полгода стоимость квартир в среднем уменьшилась на 15 процентов. По сравнению с серединой прошлого года больше всего опустились в цене двухкомнатные квартиры — на 20 процентов и трехкомнатные — на 35 процентов.

«В сегменте бизнес-класса за последний год активно развивались и выходили на рынок новые проекты на ранней стадии строительной готовности, что, в свою очередь, уменьшало средний уровень стоимости квартир», — объяснили эксперты.

Так, средняя стоимость «трешки» сейчас составляет 27,4 миллиона рублей вместо 42 миллионов рублей годом ранее. Средневзвешенная цена на «двушку» находится на отметке 18,3 миллиона рублей (за год опустилась с 20,5 миллиона), а «однушка» стоит 13,4 миллиона.