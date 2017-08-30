Раскрыта стоимость самой дорогой съемной квартиры в Москве

В августе самая высокая арендная ставка на рынке недвижимости Москвы составила 750 тысяч рублей в месяц. За такую сумму можно снять квартиру на Остоженке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «ИНКОМ-Недвижимость», полученном редакцией «Дома» в среду, 30 августа.

За месяц лидирующая стоимость аренды в рейтинге самых дорогостоящих предложений найма столичного жилья выросла на 50 тысяч рублей. Площадь квартиры, возглавившей рейтинг, составляет 282 квадратных метра. Она находится в клубном жилом комплексе вблизи станции метро «Кропоткинская».

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Строчкой ниже в соответствующем рейтинге находится объект со ставкой найма 550 тысяч рублей. За такую сумму можно арендовать квартиру площадью 165 квадратных метров в клубном элитном доме, который находится в Плотниковом переулке, в окрестностях Арбата. Там проведен дизайнерский ремонт, а в стоимость входит машино-место в подземном паркинге.

Третье место получили апартаменты площадью 140 квадратов, которые стоят 450 тысяч рублей в месяц. Жилплощадь находится в Малом Каковинском переулке, недалеко от станции метро «Смоленская».

25 июля сообщалось, что аренда самой дорогой квартиры в Москве стоит в 35 раз дороже самой дешевой.