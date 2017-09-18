Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Россиянам снизили ставки по ипотеке

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставку по ипотечным кредитам до минимального уровня — 6,45 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Дома» в понедельник, 18 сентября.

Речь идет о переменной ставке. Ее, по словам представителей агентства, разработали для граждан, которые планируют свои расходы, ориентируясь на текущую экономическую ситуацию в стране. Ежемесячный платеж не меняется, он остается фиксированным на весь срок и не зависит от процентной ставки. АИЖК запустило ипотеку с переменной ставкой в январе 2016 года.

Переменная процентная ставка по ипотеке пересматривается раз в квартал и рассчитывается исходя из фактического уровня инфляции за три месяца.

В начале августа премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал снижение ставок по ипотеке. «Мы рассчитываем, что в условиях общей финансовой стабилизации ипотечные ставки будут снижаться», — сказал он.
Обсудить
Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Папа может!
Южная столица России оказалась лучше Санкт-Петербурга
«Мне не стыдно брать деньги у бывших»
Приезжая купила в Москве несколько квартир на деньги брошенных мужей
16:02 15 сентября 2017
Россиянам предложат скидки на ЖКХ за умение сортировать мусор
15:20 15 сентября 2017
В Москве снесли 6 миллионов квадратных метров хрущевок
14:48 15 сентября 2017
Москвичам разрешат докупать квадратные метры при переселении по реновации
14:03 15 сентября 2017
Переселенцам из пятиэтажек покажут настоящие квартиры
11:59 15 сентября 2017
В дом у кладбища риелтор решил заманить «тихими соседями»
11:33 15 сентября 2017
Покупатели дорогого жилья в Москве оказались «кинестетиками»