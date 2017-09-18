Россиянам снизили ставки по ипотеке

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) снизило ставку по ипотечным кредитам до минимального уровня — 6,45 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Дома» в понедельник, 18 сентября.

Речь идет о переменной ставке. Ее, по словам представителей агентства, разработали для граждан, которые планируют свои расходы, ориентируясь на текущую экономическую ситуацию в стране. Ежемесячный платеж не меняется, он остается фиксированным на весь срок и не зависит от процентной ставки. АИЖК запустило ипотеку с переменной ставкой в январе 2016 года.

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Переменная процентная ставка по ипотеке пересматривается раз в квартал и рассчитывается исходя из фактического уровня инфляции за три месяца.

В начале августа премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал снижение ставок по ипотеке. «Мы рассчитываем, что в условиях общей финансовой стабилизации ипотечные ставки будут снижаться», — сказал он.

