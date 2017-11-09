Самую доступную ипотеку нашли на Чукотке и в Магадане

Названы российские регионы-лидеры по доступности ипотеки. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает РИА Новости. Первые места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области.

По данным аналитиков, в этих регионах приобрести квартиры в ипотеку легче всего благодаря высоким зарплатам и небольшим ценам на жилье. «В пяти перечисленных регионах доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составляет более 40 процентов», — подчеркнули эксперты.

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По данным Центробанка, за девять месяцев текущего года объем выдачи ипотечных кредитов в России увеличился на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На жилье с начала года было выдано более 700 тысяч кредитов на общую сумму около 1,3 триллиона рублей. По данным аналитиков ЦБ, рост ипотечного кредитования в сентябре обусловлен снижением процентных ставок.