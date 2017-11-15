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В Канаде построили скворечники для людей

Дизайнерская фирма из Канады Studio North завершила свой проект под названием Birdhut. В провинции Британская Колумбия построили скровечники для людей. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Inhabitat.

Небольшое строение площадью всего 9 квадратных метров сделано из рекультивированной сосны, импровизированный скворечник рассчитан на двоих человек. Кроме того, на фасаде здания предусмотрены места для гнездования птиц, например, дупло для дятла и гнездо для славки.

В середине октября итальянский архитектор реализовал проект в коммуне Мальборгетто-Вальбруна. Там построили два домика на дереве, которые внешне напоминают огромные шишки. В каждом из домиков три этажа: на первом располагается панорамная терраса, на втором расположена большая лестница, а третий этаж занимает спальня. На крыше «шишки» предусмотрен проем, через который видно небо. Здания закреплены на деревьях на высоте четырех метров.

Бельтраме придумал этот проект еще в 2014 году, но реализовать его получилось только сейчас.
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