Жители Новой Москвы помолодели

Все больше молодых семей выбирают для постоянного проживания Троицкий и Новомосковский округа столицы и покупают там квартиры. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Его слова приводятся на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«По оценкам крупных девелоперов, работающих в ТиНАО, в прошлом году доля покупателей жилой недвижимости в возрасте до 35 лет достигла 50 процентов», — рассказал чиновник и добавил, что доля покупателей в возрасте 18-25 лет возросла в три раза — с 2 до 6 процентов.

По словам Жидкина, этой ситуации способствует относительно низкая стоимость жилья и выгодные условия ипотечного кредитования. «В ряде новых жилых комплексов ТиНАО доля ипотечных сделок в прошлом году достигла 53-55 процентов», — уточнил он.

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По итогам 2017 года в новостройках Новой Москвы подешевели квартиры. Цены снизились в среднем на 5,2 процента. Стоимость квадратного метра составила порядка 99,4 тысячи рублей.