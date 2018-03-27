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В дальневосточном торговом центре нашли тайную комнату

Сотрудники благовещенского торгового центра «Товары для дома» изучили план здания и обнаружили, что в подвале долгие годы находится скрытое помещение, вход в которое замурован. Об этом сообщает региональное информационное агентство «Амур.Инфо».

«Открытие сделали случайно, когда изучали планы здания, — отметил маркетолог торгового дома Дмитрий Евсеев. – Комната была на чертежах, но ее не было "в жизни". На планах было помечено, что там пустота. Помещение больше 25 квадратных метров».

После разбора участка стены в тайной комнате обнаружили строительный мусор и кошелек советских времен. «Денег в нем не было, — пояснил Евсеев. — Только личные вещи: детская фотография, что-то вроде шпаргалки, рецепт, записки. По датам мы установили, что все это случилось в 1985-1986 году, когда проводилась реконструкция здания. Мы предположили, что кто-то из строителей этот кошелек украл, деньги взял и таким образом скрыл улики, спрятав кошелек в замурованной комнате».

Ранее в марте 2018 года сообщалось о том, что жительница Кишинева во время уборки в своей квартире обнаружила на балконе хранившуюся там мину советских времен. По заключению саперов, предмет оказался безопасным.
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