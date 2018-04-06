Дом серийного расчленителя решили продать как «хороший, с богатой историей»

В Париже выставлен на продажу дом серийного убийцы Анри Дезире Ландрю, известного как Синяя Борода. Об этом сообщается на портале Franceinfo.

Объявление о продаже, размещенное на сайте местного риелторского агентства, не упоминает о прошлом дома. Объект охарактеризован как «очень хороший, с богатой историей». Лот выставлен на продажу за 450 тысяч евро, цена включает дом площадью 183 квадратных метра, участок в шесть тысяч квадратных метров, а также летнюю кухню.

В начале 20 века дом принадлежал знаменитому французскому серийному убийце Анри Дезире Ландрю. Ландрю был женат и имел четверых детей. При этом в течение как минимум четырех лет мужчина, притворяясь заинтересованным в браке вдовцом, заманивал женщин к себе домой, завладевал их банковскими счетами, убивал, а затем сжигал расчлененные тела в кухонной печи. Доказать удалось 11 убийств, при обыске в доме в числе прочих улик было найдено 47 золотых зубов. Ландрю был гильотинирован в 1922 году.

В 2016 году строительная компания Crescent Bay Development Services LLC приобрела под проект жилого комплекса историческое здание, запечатленное в знаменитом триллере Альфреда Хичкока «Психо». За пустовавшее с 2010 года сооружение отеля, в котором снята открывающая сцена «Психо», компания заплатила 2,3 миллиона долларов.