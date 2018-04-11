На заброшенном заводе нашли майнеров криптовалюты

Сотрудниками МВД Оренбургской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны двое мужчин, устроивших на территории одного из нефункционирующих заводов подпольную ферму для майнинга криптовалюты. Об этом сообщается на сайте МВД региона.

«В полицию поступило заявление от сотрудников энергетической компании о том, что зафиксирована потеря электроэнергии на территории одного из бывших заводов города Оренбурга», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По факту сигнала на место выехала следственно-оперативная группа УМВД России по Оренбургской области, а также бойцы ОМОНа Управления Росгвардии по Оренбургской области, которые оцепили территорию.

При осмотре помещений завода полиция обнаружила более 6000 подключенных к электросети единиц техники, а также силовые кабели электропитания, ведущие к соседней подстанции.

«Предварительно установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше восьми миллионов киловатт-часов», — пояснила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ), по которому установлены двое подозреваемых.

Майнинг — способ добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей. Такой способ значительно увеличивает нагрузку на сеть, кроме того, в помещении сильно нагревается воздух.

В декабре 2017 года на рынке недвижимости Новосибирска появилось несколько объявлений о сдаче в аренду ферм для майнинга, расположенных на съемных квартирах.