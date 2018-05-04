Россияне нашли альтернативу зарубежью

Часть россиян в летний сезон 2018-го решила переориентироваться с заграницы на загородный отдых в пределах страны. В результате спрос на аренду дач по сравнению с показателем прошлого года увеличился на восемь процентов, пишет «Российская газета».

Как отмечает издание, активизации арендаторов дач способствовал рост курсов иностранных валют: из-за удорожания доллара и евро многие россияне решили не выезжать за границу и организовать отдых на родине. При этом в настоящее время граждане предпочитают арендовать загородные дома на выходные или на месяц — в отличие от советских времен, когда дачи было принято снимать на весь сезон, с мая по октябрь.

Средняя ставка аренды загородных объектов по всей стране в этом году составила 16,8 тысячи рублей в месяц. Самые дорогие дачи сдаются в Крыму (41,6 тысячи рублей в месяц), Москве и области (35-38,3 тысячи рублей), Ленинградской области (около 33 тысяч рублей в месяц). Также к дорогим регионам относятся Калужская и Калининградская области.

Самые дешевые объекты предлагаются съемщикам в Забайкальском крае, Коми, Курганской, Оренбургской и Омской областях.

Ранее сообщалось, что по минимальным для России ценам дачи продаются также в Республике Коми и Оренбургской области — здесь за летний дом с участком просят в среднем менее полумиллиона рублей. Недорогие объекты — по цене до миллиона — можно найти в Курганской, Омской, Ивановской, Смоленской, Псковской, Нижегородской, Липецкой, Пензенской, Брянской, Орловской, Владимирской, Ульяновской областях и Пермском крае.