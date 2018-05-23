Подмосковные коттеджные поселки опустели и отказались от канализации

За десять лет в загородных поселках Подмосковья закрылось более половины ресторанов и фитнес-клубов, 80 процентов выводимых на рынок проектов не имеют централизованного водопровода и канализации. Об этом говорится в исследовании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Дома»).

Выведенные на рынок до кризиса 2009 года загородные коттеджные проекты бизнес-класса отличались широким набором инфраструктуры, включая детские и спортивные площадки, полноценные зоны отдыха, магазины, кафе, салоны красоты и даже мини-зоопарки. Однако в последующие годы поселки отказались от избыточной инфраструктуры, оставив в составе поселков минимум — небольшие магазины и службы быта. По оценкам специалистов компании, больше половины ресторанов и фитнес-клубов оказались закрыты по причине убытков.

При этом в новых проектах не только не проектируется обширная инфраструктура, девелоперы экономят в том числе на подводке коммуникаций. «Сегодня в дальних поселках чаще всего можно найти только электричество, иногда — водопровод. Проекты, находящиеся в пределах 30-40 километрах от столицы, тоже не могут похвастаться полным набором удобств: в 80 процентов новых поселков объем коммуникаций сокращен до электричества и газа. Жильцам приходится самостоятельно решать вопросы водоснабжения и установки очистных сооружений», — комментирует руководитель офиса «Сретенское» департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Антон Архипов.

Средняя площадь домовладения в поселках, по статистике компании, сократилась за десять лет с 200 до 120 квадратных метров в эконом- и комфорт-классе и с 400 до 220 квадратных метров — в бизнес-классе.

Ранее аналитики компании уже выступали с прогнозом о том, что не менее 60 процентов загородных коттеджных поселков на восточных направлениях Подмосковья испытывают настолько серьезные проблемы со спросом, что могут превратиться в пустующие территории-«призраки». Схожие проблемы, по их данным, испытывают и некоторые поселки Рублево-Успенского шоссе.