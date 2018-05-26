«Золотая» теща удивила судебных приставов Мурманска

Пожилая жительница Мурманска полностью погасила ипотечный долг дочери и ее супруга, в общей сложности выплатив судебным приставам 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФССП.

Взыскать с семьи 300 тысяч рублей и выставить на торги квартиру, где живут супруги, должны были приставы Ленинского округа города. Они уже общались с должниками — те объясняли невозможность внесения платежей по ипотечному кредиту трудным материальным положением. Супруги были готовы лишиться жилья.

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После того как на недвижимость наложили арест, судебный пристав позвонил на телефонный номер должницы. Как оказалось, данным номером фактически пользовалась ее мать, которая поинтересовалась, по какому поводу звонит исполнитель. Тот сообщил женщине, что в отношении ее дочери и зятя возбуждены исполнительные производства и что ему необходимо вручить им копии постановления о передаче арестованной квартиры на торги.

На следующий день мурманчанка пришла к судебному приставу и погасила долг родни в полном объеме. В разговоре с приставом она отметила, что не знала о финансовых проблемах дочери и зятя и могла бы помочь им гораздо раньше.

По подсчетам аналитиков Национального бюро кредитных историй, для того, чтобы комфортно выплачивать кредит на жилье, средний доход семьи из двух человек в России должен составлять 69,5 тысячи рублей.