Российским семьям с детьми посоветовали жить в Воркуте

Наибольшее количество квадратных метров жилья на средства материнского (семейного) капитала можно купить в Воркуте: его хватит на 39 местных «квадратов», подсчитали эксперты портала Domofond. Материалы подготовленного ими исследования поступили в «Дом» в пятницу, 1 июня.

По данным аналитиков, квадратный метр квартиры в Воркуте стоит в среднем 11,4 тысячи рублей. Таким образом, в этом городе, используя маткапитал — 453 тысячи рублей, можно купить полноценную 39-метровую «однушку». В топ-10 городов, где выделенных государством «детских» денег хватит на наибольшее количество «квадратов», также попали: Мончегорск (27 квадратных метров), Апатиты (22 метра), Киселевск (21), Златоуст (20,5), Краснотурьинск, Рубцовск и Троицк (во всех — 20 метров), Коркино и Кинешма (по 19).

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В Москве на средства маткапитала можно приобрести два «метра», в культурной и курортной столицах — Санкт-Петербурге и Сочи — по четыре.

В среднем «квадрат» жилья в России стоит 59,7 тысячи рублей, подсчитали эксперты. Таким образом, материнским капиталом можно оплатить 7,6 квадратного метра.

Помимо маткапитала, российские семьи с января 2018-го могут получить льготную ипотеку под шесть процентов годовых: она выдается покупателям жилья, у которых рождается второй, третий и последующий ребенок. Субсидированная ставка действует три-пять лет, в зависимости от количества детей в семье.