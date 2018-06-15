Раскрыта стоимость самых дорогих «футбольных квартир» Петербурга

Самая дорогая квартира, сдаваемая в Петербурге посуточно в июне 2018 года, оценена в 25 тысяч рублей в сутки. Об этом говорится в материалах онлайн-сервиса «Юла», поступивших в пятницу, 15 июня, в редакцию «Дома».
Двухкомнатная квартира, выставленная на период мундиаля в аренда за 25 тысяч рублей в сутки, расположена на Богатырском проспекте, рядом с конечными станциями метро «Старая Деревня» и «Комендантский проспект». Квартирантам обещают 15-минутную пешую доступность до стадиона «Зенит-Арена» и бесплатный интернет дома, жилье оборудовано кондиционером и спутниковым телевидением.
На втором месте рейтинга оказалась трехкомнатная квартира на 2-й Алексеевской улице. Ближайшие к дому станции метро — «Пионерская» и «Удельная», владельцы квартиры указали в объявлении, что время в пути до стадиона составит 20 минут на такси без пробок. Жилье сдается за 22 тысячи рублей в сутки.
Третью строчку заняла однокомнатная квартира на Приморском проспекте, выставленная в аренду за 20 тысяч рублей в сутки. Хозяева квартиры обещают арендаторам, что время в пути до стадиона на Крестовском острове займет не больше 15 минут пешком.
По статистике портала «Мир Квартир», максимальные цены на посуточную аренду квартир в период ЧМ-2018 среди принимающих мундиаль населенных пунктов России в мае 2018-го отмечались в Калининграде (12-100 тысяч рублей в сутки), Москве и Саранске (15-100 тысяч в сутки в обоих городах). Санкт-Петербург наряду с Волгоградом вошел в число городов с самой доступной «футбольной арендой», ставки здесь находились в пределах от пяти до 35 тысяч рублей в сутки.