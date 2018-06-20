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Рынок ипотеки поставил очередной рекорд

Объем выдачи ипотеки в России в течение мая 2018-го вырос в 1,7 раза и составил 250 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора ДОМ.РФ, поступившем в среду, 20 июня, в редакцию «Дома».

Всего за пять месяцев в стране выдано порядка 550 тысяч ипотечных кредитов на сумму 1,08 триллиона рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил более 75 процентов.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Александра Плутника, средняя ставка выдачи составила 9,68 процентов, ипотечный портфель банковской системы к маю 2018-го достиг 5,7 триллиона рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее.

По прогнозам регулятора, в объемы выдачи ипотеки продолжат расти и составят к концу года порядка 2,8 триллиона рублей.

Ранее аналитики «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) подсчитали, что средний размер нового ипотечного кредита в России по итогам апреля 2018 года достиг исторического максимума в два миллиона рублей. В апреле 2017-го средняя сумма ипотеки в стране составляла 1.87 миллиона рублей.
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