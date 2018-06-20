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Болельщик обокрал арендованный на время ЧМ-2018 особняк и попался

Полиция задержала болельщика из Франции, который приехал в Калининград на чемпионат мира по футболу и обокрал арендованный в городе особняк. Об этом сообщает Rambler News Service.

Мужчина арендовал трехэтажный особняк у местного предпринимателя сроком на десять дней, а перед самым отъездом отключил в доме все камеры наблюдения и забрал принадлежащие хозяину планшет и деньги в размере 25 тысяч рублей. После этого болельщик отправился в аэропорт для перелета в Волгоград.

Однако владелец дома заранее выяснил, куда планирует отправиться арендатор после того, как съедет из особняка, поэтому в аэропорту болельщика удалось задержать.

Ранее «Лента.ру» сообщала о том, что в одном из московских СИЗО появилась специальная камера для карманников-иностранцев, приехавших в город на чемпионат мира по футболу. На !9 июня, по данным Общественной наблюдательной комиссии, в столичных СИЗО содержались семеро иностранных болельщиков, арестованных за кражи: три мексиканца, два казаха, гражданин Ирана и гражданка Перу.
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