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Квартирная хозяйка наняла личного шофера и провела остаток жизни у него в плену

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего гражданина Молдавии, похитившего и, предположительно, лишившего жизни бывшего председателя Московской городской общественной организации семей военнослужащих, погибших в Афганистане, Александру Иванову. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По информации издания, мужчина устроился личным шофером к Александре Ивановой, которая со временем начала доверять текущие поручения, вплоть до оплаты счетов организации, председателем которой являлась. Впоследствии начальница оформила на водителя генеральную доверенность.

В 2010 году шофер подселил к Ивановой свою сестру, работавшую до этого в Самаре сотрудницей интерната для престарелых, рассказав общим знакомым, что у пожилой женщины началась болезнь Альцгеймера. В квартире поставили железную дверь, а 85-летняя Иванова, формально остающаяся председателем организации, перестала выходить из дома.

Спустя два года сотрудники узнали, что располагающий генеральной доверенностью шофер начал процедуру переоформления на себя офисного помещения в центре Москвы, а соответствующие бумаги уже отправлены в Регистрационную палату. Этот процесс удалось остановить, переизбрав председателя.

Как выяснило следствие, на тот момент Иванова постоянно находилась на даче своего шофера, а ее квартира в Тушино и дача в Истринском районе Подмосковья уже были проданы им по генеральной доверенности. Ранее женщина заявляла о том, что собирается передать недвижимость внукам, поскольку ее дети умерли молодыми.

В конце 2013 года внуки объявили Иванову в розыск, и при участии ветеранов-афганцев выяснили, что она находится на Украине, в городе Винница, и проживает в доме под присмотром местной жительницы. Однако к моменту приезда внуков женщины там уже не было.

В 2016 году родные пришли на кладбище навестить могилы ее детей и обнаружили, что на участке подзахоронена и сама Александра Иванова.

Водитель женщины был задержан, в его паспорте обнаружили штамп о браке с пенсионеркой. По словам мужчины, он вывез Иванову на Украину для лечения, после чего она скончалась от сердечного приступа. По решению суда недвижимость будет возвращена внукам Ивановой, шофер обвиняется в похищении человека и в мошенничестве.

Стремление завладеть чужой недвижимостью регулярно толкает россиян на преступления. Так, в апреле 2018-го суд приговорил к лишению свободы сроком на 20 лет риелтора из Иркутстка, который лично принимал участие в убийстве местных жителей, чтобы завладеть их квартирами.
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