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Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты

В австрийской коммуне Зельден на жилой дом обрушился валун массой около 20 тонн. Об этом сообщает Rambler News Service.

Камень откололся от горы на высоте 200 метров, покатился по склону и разрушил забор коммуны, после чего врезался в здание. В результате происшествия человеческих жертв и серьезных разрушений жилья на территории коммуны не зафиксировано.

В 2017 году в Калифорнии выставили на продажу особняк, разрушенный американским предпринимателем, продюсером и пионером авиации Говардом Хьюзом. Самолет модели XH-11, управляемый Хьюзом, упал на дом в 1946 году. Авиатор пытался приземлиться на соседнее гольф-поле, но врезался в особняк. Хьюз получил многочисленные травмы, но ему удалось выбраться из горящего самолета.

В начале 2018-го в Китае засняли падение рядом с кварталом жилых домов части ракеты, выводившей в космос навигационные спутники. Видео демонстрирует, как на месте приземления объекта возникает огненный шар.
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