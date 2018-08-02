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Увлеченный телевизором россиянин не заметил ограбления своей квартиры

В период проведения в России чемпионата мира по футболу в Костроме обокрали квартиру одного из местных жителей. По словам костромича, он не заметил ограбления, поскольку был увлечен футболом. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

По информации УМВД, жена хозяина квартиры во время трансляции одного из матчей ЧМ-2018 ушла по своим делам, а сам он увлеченно следил за игрой. В это время в квартиру осторожно вошел вор. Мужчина вынес сумку с деньгами, которая стояла прямо за спиной хозяина жилья.

Ограбленный болельщик обратился в полицию, в результате расследования задержан 36-летний вор-рецидивист, страдающий наркотической зависимостью. Задержанный признался, что в день ограбления обошел несколько квартир в поисках денег.

Чемпионат мира по футболу проводился в России в июне-июле 2018 года. В период мундиаля неоднократно сообщалось о кражах, в том числе, с участием фанатов из других стран. Так, в Калининграде был задержан болельщик из Франции, который приехал чемпионат и обокрал арендованный в городе особняк. Перед самым отъездом мужчина отключил все камеры наблюдения в доме и забрал принадлежавшие владельцу планшет и 25 тысяч рублей.
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