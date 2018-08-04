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Асфальтовый вор попал на видео и получил поддержку пользователей «ВКонтакте»

В Омске неизвестного мужчину застали за кражей свежеуложенного асфальта. В одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео, на котором можно увидеть, как он лопатой снимает покрытие с дороги. В комментариях к ролику большинство пользователей отказались осуждать действия злоумышленника.

Некоторые члены сообщества предположили, что мужчина планирует закрыть украденным асфальтом ямы около своего подъезда, так как во дворах, по их словам, дорожные работы не проводятся. «Нельзя украсть то, чего и так нет», — отметил один из пользователей. «Нет ничего такого, хочешь удобства — добивайся трудом», — написал другой.

Омичи в целом негативно отреагировали на публикацию видео: по их мнению, автор ролика должен был самостоятельно разобраться с человеком, ворующим асфальт. «А что не спустился? Тебе его искать-то не нужно было, а пятую точку оторвать, спуститься и дать люлей, чтобы ты сам потом по этой яме не ездил. А то — герой, заснял из кустов», — сыронизировал один из горожан.

Проблема плохих дорог остается одной из актуальнейших в России. Попытки ее решения на местах порой заканчиваются трагически. Так, весной 2018-го ветеран Великой Отечественной войны Иван Савин приехал в приемную губернатора Владимирской области, чтобы попросить проложить асфальт в поселке Ундольский, но умер от остановки сердца. Мужчине было 93 года.
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