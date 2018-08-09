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Россиянка решила продавать чужие квартиры как свои и озолотилась

Жительница Иркутска осуждена за серию жилищных афер. В течение нескольких лет она публиковала в интернете объявления о продаже не принадлежащего ей жилья, показывала квартиры покупателям и собирала с них задатки. Об этом пишет региональная «Комсомольская правда».

Пользуясь даром убеждения, мошенница под разными предлогами получала ключи от квартир, которые были выставлены на продажу, и размещала рекламные объявления уже от своего имени. Затем женщина создавала видимость большой конкуренции, имитируя телефонные переговоры с другими покупателями во время показа квартир. В обеспечение брони она брала с заинтересованных в покупке горожан задаток, размер которого доходил до половины стоимости недвижимости.

О том, что продавшая им квартиру женщина не является владелицей жилья, жертвы узнавали постфактум. Одна из обманутых покупательниц выяснила этот факт, когда ей позвонили из Росреестра, куда через МФЦ были сданы документы на регистрацию.

В 2014 году мошенница была приговорена к 4,5 годам лишения свободы, но получила отсрочку, поскольку у женщины были маленькие дети. Ожидая отправки в колонию, она обманула еще нескольких горожан, пользуясь отработанной схемой.

«Второе уголовное дело на женщину поступило в суд в начале 2016 года, но полтора года заседания откладывались — (Подозреваемая) забеременела и родила третьего ребенка, — пишет издание со ссылкой на источник в суде. — В том деле было восемь пострадавших, ущерб составил более шести миллионов рублей».

В это время женщина еще раз попробовала обмануть покупателя, выставив на продажу муниципальную квартиру, в которой проживала с детьми. Однако эта афера сорвалась, поскольку покупатель заподозрил обман и сделал запрос в администрацию, где подтвердили, что жилье находится в собственности города.

Мошеннице вынесен новый приговор с учетом очередной аферы. Она отправлена в колонию, где проведет 11 лет.

Жилищные аферисты, успешно использующие одну и ту же схему обмана, иногда не могут остановиться даже после того, как попались. Так, в апреле 2018-го Нахимовской районный суд Севастополя увеличил срок мошеннику, обманувшему шестерых местных жителей и совершившему новую аферу, уже находясь под следствием.
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