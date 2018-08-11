Должник решил не отдавать квартиру коллекторам и начал стрелять

В одном из многоквартирных домов Киева произошла перестрелка из-за попытки коллекторской фирмы выселить должника и завладеть его жильем. Об этом пишет украинский портал «Страна».

О применении оружия полиции сообщила местная жительница, добавив, что у подъезда собралась толпа из двух десятков людей, не проживающих в доме. «Прибывшие на место оперативники выяснили, что в доме на Кловском спуске, 10, произошла стрельба из-за попытки коллекторской фирмы взломать дверь в квартиру, по их мнению, должника и выселить его. Полицейским коллекторы предоставили выписку из Госреестра имущественных прав с информацией о том, что квартира уже принадлежит им, а бывший собственник не хочет выселяться», — отмечается в сообщении.

По версии самого должника, он имеет на руках решение Печерского суда о наложении ареста на его квартиру в связи с незаконными попытками перерегистрировать ее на подставных лиц коллекторской фирмы. Мужчина согласился с тем, что у него есть кредит под залог квартиры, которую пытались забрать коллекторы, но подчеркнул, что решения суда о смене собственника нет.

Против коллекторов заведено дело по статье о самоуправстве. Оружие, из которого стреляли, изъято на экспертизу.

Ради взыскания долгов кредиторы регулярно применяют методы, выходящие за рамки морали. Так, в июле 2018-го екатеринбургские коллекторы пригрозили многодетному отцу заразить его малолетних детей СПИДом. «Договор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье родственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали», — процитировала тогда коллекторов жена должника.

В 2017 году был арестован петербургский коллектор Рустам Мавлютов. Одним из его инструментов воздействия на должников была рассылка им траурных фотографии их детей.