Определены самые тихие города России

Российским городом с самым низким уровнем шума признан Невинномысск, расположенный в Ставропольском крае. Об этом свидетельствуют материалы исследования, подготовленного и предоставленного редакции порталом Domofond.

Аналитики портала выяснили, как россияне оценивают уровень шума в 150 крупнейших городах страны. Опрос показал, что 49 процентов из 61,8 тысячи респондентов считают свои районы очень тихими, а 35 процентов страдают от чрезмерного шума.

Респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины.

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Первым в списке оказался Невинномысск — его жители оценили звуковой комфорт на 7,7 балла. Второе место у Обнинска (Калужская область, 7,6 балла), замыкает тройку чеченская столица — Грозный (Чеченская Республика, 7,5 балла). В десятку тихих городов также попали Сочи, Анапа, Геленджик, Петропавловск-Камчатский, Майкоп, Муром и Домодедово.

Самыми шумными в стране граждане сочли Норильск и два подмосковных муниципалитета — Серпухов и Клин. Кроме того, в число аутсайдеров рейтинга вошли Ачинск, Астрахань, Железнодорожный, Воскресенск, Ногинск, Пушкино и Челябинск.

В декабре 2017 года были названы наиболее комфортные для жизни города России. Рейтинг также составлялся по отзывам горожан. Выше других оценили качество жизни обитатели Анапы, второе место занял Грозный, третье — подмосковная Дубна. Также в десятку вошли Сосновый Бор, Геленджик, Ноябрьск, Северск, Долгопрудный, Ханты-Мансийск и Реутов.