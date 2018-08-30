В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ

Проведенная в Санкт-Петербурге проверка прокуратуры показала, что расчетный центр ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»,через который проходит 70 процентов городских платежей за ЖКХ, незаконно включал в квитанции долги, накопленные предыдущими собственниками жилья. Об этом пишет «Коммерсант».

Как выяснило ведомство, в мае 2018-го центр ВЦКП разослал петербуржцам 419 тысяч долговых счетов, по многим из них требовалось оплатить долги за коммунальные ресурсы, поставленные в 2007-2008 годах. Получатели квитанций отмечают, что дополнительно к стандартным ежемесячным платежкам они получили и долговые документы на суммы до 30-40 тысяч рублей. Всего по долговым счетам ВЦКП собрал за месяц 724 миллиона рублей.

В подавляющем большинстве случаев, как показала прокурорская проверка, получатели таких квитанций не имеют отношения к долгам — бывшие собственники умерли, квартира была продана либо перерасчет ошибочно сделан при смене управляющей компании.

Согласно российскому законодательству, новый собственник жилья не должен оплачивать долги предыдущего владельца. Кроме того, срок исковой давности по коммунальным платежам составляет три года, за исключением случаев, когда управляющая компания уже подала на должника в суд.

«Фальшивые» задолженности могут, тем не менее, приводить к реальным негативным последствиям для владельцев недвижимости. Так, летом 2018-го квартиру одной из жительниц Калининградской области отключили от электричества из-за долга в 7,5 тысячи рублей, который числился на ней по данным ресурсопоставляющей компании. Проверка показала, что задолженности не было.