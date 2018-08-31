Москва стала вторым по популярности среди фотографов городом мира

Москва вошла в список наиболее часто фотографируемых городов мира по версии портала TravelPulse. При составлении рейтинга использовались данные базы стоковых фото Dreamstime.

Российская столица в рейтинге, насчитывающем 15 позиций, получила второе место, уступив лишь Нью-Йорку. Далее следуют (в порядке убывания популярности) Лондон, Бангкок, Париж, Рим, Лос-Анджелес, Венеция и Гонконг. Последнюю строчку в десятке занимает Стамбул.

Материалы по теме «Не дай Бог жить в гигантских мегаполисах!» Международные эксперты о превращении Москвы в китайскую столицу

Барселона, Прага, Пекин, Сингапур и Киев оказались вне топ-10, но все же попали в список.

Ранее Москва заняла шестое место в рейтинге городов будущего Европы и первое в аналогичном списке восточноевропейских мегаполисов. В ходе исследования эксперты оценивали экономический потенциал, эффективность затрат, уровень развития деловой среды, транспортную доступность 301 европейского города и 150 регионов. Лидером общеевропейского рейтинга стал Лондон.