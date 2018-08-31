Парковку в российском дворе оценили в пять тысяч рублей за час

В одном из дворов на улице Тимирязева в Воронеже появилось объявление, провозглашающее пребывание на придомовой территории автомобилей и пешеходов офертой на аренду занимаемого участка. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Объявление, изобилующее грамматическими ошибками, появилось во дворе в начале августа 2018-го. На белом щите размещено уведомление о том, что территория двора является частной собственностью некоего ОАО «ВПВТИИ». Текст объявления гласит также, что, оставаясь на территории двора в течение более пяти минут, любой автомобилист или пешеход соглашается с офертой об аренде участка по цене в пять тысяч рублей за час. Ниже размещены реквизиты для оплаты и контактный номер телефона, обозначенный как «Справочное».

Одновременно с объявлением во дворе появились также видеокамеры и организованные парковочные места, разграниченные цепями и колышками.

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По словам собственников квартир в доме, в течение восьми лет, прошедших с его ввода в эксплуатацию, жильцы свободно парковались на прилегающей территории. Как выяснилось, двор изначально принадлежал другому собственнику, который не возражал против подобного использования участка. Однако недавно владелец земли сменился.

«Бетонка, которая установлена, оказалась на земле этого собственника. Она, естественно, при строительстве дома заложена была, и она была включена в стоимость наших квартир. То есть покрытие это наше. А земля не наша», — рассказала «Вестям» одна из местных жительниц, Ольга Привалова.

В настоящее время собственники квартир в доме обдумывают варианты разрешения сложившейся ситуации.

Летом 2018-го стало известно еще об одной конфликтной ситуации, возникшей в результате смены собственника земли перед жилым домом. Жители одного из домов в городе Иваново потеряли доступ к своим квартирам. Вход отрезал житель соседнего дома, ставший в результате межевания владельцем земли, на которой расположены подъезды. Свой новый участок мужчина отгородил забором, не оповещая никого о своих намерениях. В результате жильцы дома, придя вечером из города, обнаружили, что доступа в подъезды больше нет. Чтобы попасть в свои квартиры, им пришлось воспользоваться окнами.