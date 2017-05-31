В Airbnb извинились за приглашение пожить в жилье индейцев

Сотрудники сервиса аренды частного жилья Airbnb извинились за рекламу отдыха в традиционных жилищах кочевых индейцев в США из-за ее недостоверности. Об этом в среду, 31 мая, сообщает BuzzFeed.

В воскресенье на страницах в соцсетях Facebook и Instagram компании Airbnb появился рекламный пост, предлагающий пользователям отдохнуть в типи, традиционном вигваме народа сиу, который проживает в районе Великих равнин на севере США. При этом отпуск предлагалось провести в национальном парке Джошуа-Три, который находится в Калифорнии.

Скриншот: официальная страница Airbnb в Facebook

Пользователи сети обвинили сотрудников сервиса в расизме, а также в халатном отношении к американской истории и традициям. После этой публикации была удалена из Instagram-аккаунта компании, но многие успели сделать скриншот записи.

«Airbnb извлекает выгоду из расистских стереотипов, это неприемлемо в демократическом обществе», — выразила свое мнение глава Альянса коренных народов Северной Америки Джудит Ле Блан (Judith Le Blanc). Она добавила, что подобная реклама способствует угнетению индейцев.

Критика со стороны пользователей заставила Airbnb извиниться. «Мы не должны были так поступать и хотим попросить прощения у каждого за нашу ошибку. Мы удалили все публикации», — заявил пресс-секретарь компании Ник Папас (Nick Papas), передает издание.

Народы сиу — коренные жители степной зоны Северной Америки. По данным переписи 2002 года, в США насчитывается 113 тысяч представителей племени. Родина сиу — земли к западу от штата Мичиган.