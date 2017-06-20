Найдена самая дорогая съемная дача в Подмосковье

Самую дорогую дачу в Подмосковье можно снять за 3,47 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе аналитического центра ЦИАН, полученном редакцией «Дома» во вторник, 20 июня.

Участок площадью 90 соток находится на Белорусском направлении в поселке Романово-2 (Рублево-Успенское шоссе). Площадь трехэтажного особняка достигает 1,4 тысячи квадратных метров. В доме есть три спальни, четыре гардеробные комнаты, бассейн, спа-зона, личная библиотека, кинозал и несколько помещений для прислуги.

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В сообщении отмечается, что Белорусское направление является рекордсменом по объему предложения краткосрочной аренды (более 26 процентов). Самое непопулярное направление — Горьковское (2,2 процента).

Самая низкая ставка зафиксирована на Ярославском направлении, она составляет врсемь тысяч рублей в месяц за двухэтажный дом в селе Бужаниново (Сергиево-Посадский район). Площадь участка — шесть соток, коттеджа — 50 квадратов.

В мае эксперты ЦИАН составляли рейтинг самых дорогих загородных особняков Подмосковья. Лидером списка также стал дом в Романово-2.