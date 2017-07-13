Власти спрогнозировали самоокупаемость реновации

Программа реновации жилого фонда в Москве сможет окупить себя на последних этапах реализации. Об этом в четверг, 13 июля, заявил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«У нас есть бизнес-план, мы считаем, что стартовых 300 миллиардов рублей из бюджета нам хватит, чтобы впоследствии выйти по этой программе уже на определенный объем окупаемости», — рассказал он. По его словам, во второй и третьей волнах реновации будут появляться излишки из-за необходимости предоставлять переселенцам на выбор две или три жилплощади. Их выставят на продажу.

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«Для того, чтобы три квартиры предлагать, мы должны задел делать больше. В тоже время, заранее понимая, что часть квартир не подойдет по площадям и планировке переселенцам, мы можем продавать их через договоры долевого участия», — отметил Хуснуллин, добавив, что продажами в будущем займется Фонд содействия реновации.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве. Программа устанавливает очередность сноса многоквартирных домов с учетом их технического состояния. Закон был принят Госдумой 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.