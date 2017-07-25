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Зарегистрировано первое построенное на «дальневосточном гектаре» здание

Построен первый объект недвижимости по программе «Дальневосточный гектар». Он зарегистрирован в Хабаровском крае. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает kp.ru.

Информацию подтвердили в пресс-службе Агенства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Обладателем участка в селе Отрадное Вяземского района оказался Владимир Хлапов, за несколько месяцев он возвел придорожное кафе с зоной отдыха. По данным газеты, мужчина подал заявку на получение гектара в марте нынешнего года.

Он рассказал, что родился в этих краях и идея построить «что-то хорошее» у него возникла давно. «Из курса экономики мы помним, что для любого предприятия нужны производственные силы: а здесь — повара, трудовые ресурсы. Почему не трудоустроить людей? Так все и сложилось», — отметил Хлапов.

С 1 февраля этого года каждый россиянин имеет право бесплатно на пять лет получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке. Если за это время участок будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляются через сайт «НаДальнийВосток.рф».
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