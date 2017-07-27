Названы самые популярные среди покупателей жилья в Москве станции метро

Наибольшее количество запросов на покупку жилья в Москве приходится на жилые комплексы, расположенные в пешей или транспортной доступности от станции метро «Юго-Западная». Вторая по популярности станция — «Кунцевская», на третьем месте — «Бабушкинская». Об этом говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в «Дом» в четверг, 27 июля.

При формировании рейтинга аналитики учитывали количество просмотров и поисковых запросов, а также число выставленных на продажу объектов жилой недвижимости у той или иной станции подземки.

Четвертую и пятую позиции заняли «Домодедовская» и «Марьино», где цены на квартиры ниже среднемосковских, шестая строчка досталась «Щелковской», седьмая — «Октябрьскому Полю».

На трех последних местах топ-10 оказались «Международная», «Петровско-Разумовская» и «Водный стадион».

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«Практически все станции метро, которые попали в рейтинг, имеют одну особенность, — отмечается в предоставленных "Дому" материалах. — Они расположены за Третьим кольцом и являются транспортными узлами для больших территорий, границы которых не обязательно совпадают с административными границами районов».

Ранее были названы самые популярные среди покупателей столичного жилья улицы. Первое место рейтинга занял Шмитовский проезд, второе — проспект Мира. «Бронза» досталась Автозаводской улице, где на месте бывшего завода ЗИЛ строится крупный жилой комплекс.