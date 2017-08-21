Скидки на московское жилье выросли

За летний период средняя стоимость жилья в массовом сегменте столичных новостроек выросла на 1,4 процента, однако размер скидок на покупку квартир вырос еще сильнее. Об этом говорится в сообщении компании «Метриум Групп», поступившем в редакцию «Дома» в понедельник, 21 августа.

«По итогам июля средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте московских новостроек достигла 150,7 тысячи рублей. За месяц квадрат прибавил 1,6 процента, а за год — шесть процентов», — отметили эксперты. По их данным, впервые с января 2016 года данный показатель превысил 150 тысяч рублей.

Самое заметное увеличение цен за этот период было отмечено в Северо-Восточном административном округе (8,7 процента).

Вместе с удорожанием квадратного метра растут и скидки. Если в апреле средний размер дисконта, который предоставлялся покупателям в столичных новостройках комфорт-класса, составлял 4,7 процента, то по итогам июля он достиг 6,3 процента. Кроме того, все чаще девелоперы предлагают значительные скидки на выделенный объем квартир. «Как правило, дисконт в этом случае примерно в два раза выше, чем скидка в рамках постоянно действующих акций», — подчеркнули специалисты.