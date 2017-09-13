Власти Москвы отказались приравнивать апартаменты к жилью

Власти Москвы не готовят законодательной базы для того, чтобы приравнять апартаменты к жилью. Об этом сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «Интерфакс».

«Мы не готовим закона о том, как сделать апартаменты жильем», — сказал он и подчеркнул, что около половины всех апартаментов в Москве имеют промышленное назначение и только 20 процентов по документам проходят с формулировкой «с наличием мест для пребывания населения». Такие объекты, по словам Тимофеева, практически невозможно узаконить в качестве жилья.

Ранее Тимофеев утверждал, что апартаменты невозможно перенести в категорию жилья по целому ряду юридических причин. «В частности, они не соответствуют нормам, в том числе и санитарным, предъявляемым к строительству жилья», — уточнял он.

Осенью 2015 года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что апартаменты могут получить статус жилого помещения, но только при условии технологической возможности и социальной инфраструктуры. «Мы планируем там, где это возможно, придавать апартаментам статус жилья, но массового их перевода в жилую категорию ждать не стоит. Вопрос о статусе каждого объекта будет рассматриваться индивидуально», — сказал он.