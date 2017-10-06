Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня

В августе 2017 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России составила 10,58 процента. Это стало минимальным значением за всю историю наблюдений, подчеркнули в Центробанке. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает РИА Новости.

«Процентные ставки по ИЖК снижаются шестой месяц подряд. Средневзвешенная ставка по ИЖК в августе уменьшилась на 0,36 процентного пункта, до 10,58 процента», — рассказал представитель ЦБ. С начала года банки выдали более 600 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около одного триллиона рублей.

По подсчетам аналитиков, к началу осени общая задолженность заемщиков перед кредитными организациями составила 4,8 триллиона рублей, а доля просроченной задолженности по ипотеке сохранилась на уровне 1,5 процента.

В середине сентября 2017 года эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассчитали величину среднего семейного бюджета для оформления ипотечного кредита. Согласно исследованию, для того чтобы комфортно оплачивать ипотеку, семье необходим бюджет в 69,5 тысячи рублей. По сравнению с началом года, этот показатель снизился на 4,9 процента (3,6 тысячи рублей в денежном эквиваленте).