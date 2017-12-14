Путин обратил внимание на зашкаливающие платежи за коммуналку

Размер платежей за коммунальные услуги в России слишком вырос. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которую транслирует «Россия 24».

«Платежи в ЖКХ зашкаливают, нужно незамедлительно вводить регулирование», — заявил глава государства, отметив, что рост тарифов не выдерживается в установленных рамках. «Коммунальные платежи — здесь есть федеральное регулирование, и в последние пару лет предельный рост тарифов обозначен в качестве 4 процентов. Во-первых, он не выдерживается, и в среднем даже рост по коммунальным этим платежам не 4 процента составляет, а вот, по последним данным, 8,8 процента. Это вообще никуда не годится», — заключил он.

По мнению президента, проблем в сфере ЖКХ больше, чем решений, и в целом ситуация не развивается позитивно. «Думаю, что и региональные власти, и федеральные органы власти, которые за это отвечают (…), явно не дорабатывают», — подчеркнул Путин.

Одна из проблем, по его словам, заключается в том, что управляющие компании забирают деньги как за коммунальные платежи, так и по жилищным тарифам. «Управляющие компании сначала деньги собирают за все, а потом расплачиваются. Далеко не всегда они расплачиваются своевременно и в полном объеме. И за этим мало кто смотрит», — обратил он внимание.