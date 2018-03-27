На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные статуи

Представители британской телекомпании ITV установили на крыше своего офисного центра скульптурную композицию из 84 статуй, изображающих мужчин, собирающихся спрыгнуть вниз. Об этом сообщает CNN.

Фигуры установлены в рамках социального «Проекта 84», который посвящен предотвращению самоубийств среди мужчин младше 45 лет. По статистике, на эту демографическую группу приходится большинство случаев добровольного ухода из жизни в Соединенном Королевстве.

Авторы «Проекта 84» также опубликовали в интернете петицию, призывающую британские власти совершенствовать программы профилактики самоубийств.

Закон, определяющий самоубийство как уголовное преступление, действовал в Соединенном Королевстве вплоть до 1961 года.

В марте 2018 года сообщалось о том, что в сети набирает популярность приложение Vent, предназначенное для людей, испытывающих социальные и психологические проблемы. Приложение, в частности, используется подростками для разговоров о насилии и суициде.