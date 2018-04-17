Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Минстрой разрешил дырявить жилые дома ради кошек

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ приняло решение об обязательном сохранении продухов — специальных отверстий для циркуляции воздуха — в фундаментах многоквартирных домов. Дырки оставят, чтобы кошки могли спокойно попадать в подвалы зданий и выходить из них. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Чибиса.

«Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал», — цитирует чиновника агентство.

В то же время Чибис добавил, что по решению общего собрания собственников «на эти продухи может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях".

Зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить замуровывание отверстий в подвалах, так как это приводит к массовой гибели кошек: животные оказываются закрытыми и умирают либо, напротив, не могут попасть в теплый подвал зимой или спасаясь от опасности.

В 2013-м громкий скандал вокруг гибнущих в подвалах кошек разгорелся в Белоруссии. Тогда защитники животных отмечали, что сотрудники служб ЖКХ относятся к кошкам, как к биомусору, и регулярно замуровывают их в технических помещениях. Некоторые высказывали мнение, что от животных избавляются целенаправленно, чтобы очистить города к чемпионату мира по хоккею.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

«Хотелось только сбежать подальше»
Москвич взял ипотеку. Он потерял все и живет в деревне
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
12:07 Сегодня
Бывший муж Татьяны Навки решил избавиться от жилья
11:47 Сегодня
Стеклянный корабль построят в центре Москвы
09:38 Сегодня
Пенсионерку в Москве обокрали на четыре миллиона рублей
19:56 16 апреля 2018
Московский «Синий зуб» станет гостиницей
17:53 16 апреля 2018
В Москве построят сотни километров новых дорог
16:26 16 апреля 2018
В Москве продали рекордное количество новых квартир