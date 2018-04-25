Влюбленные решили устроить свидание в квартире зэков и сожгли ее

В службу спасения Курской области поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартир пятиэтажного дома на Союзной улице. Причиной возгорания стала поставленная на матрас свеча, сообщается на сайте региональной газеты «Друг для друга».

По информации издания, владельцы квартиры — два брата, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В момент возгорания в квартире находились 37-летний знакомый хозяев со своей 19-летней подругой, которые поставили на матрас зажженную свечу. Когда пламя стало распространяться по квартире, они выскочили в подъезд и позвонили пожарным.

В результате пожара выгорела одна комната, остальные помещения квартиры закопчены огнем, пострадавших нет.

Неосторожное обращение со свечами регулярно становится причиной пожаров в домах россиян. В апреле 2018 года пожилая жительница Белгорода устроила пожар, уронив зажженную для молитвы свечу. Хозяйка квартиры не смогла справиться с огнем самостоятельно, по свидетельству очевидцев, пламя вырывалось из окна на несколько метров.