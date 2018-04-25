Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Влюбленные решили устроить свидание в квартире зэков и сожгли ее

В службу спасения Курской области поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартир пятиэтажного дома на Союзной улице. Причиной возгорания стала поставленная на матрас свеча, сообщается на сайте региональной газеты «Друг для друга».

По информации издания, владельцы квартиры — два брата, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В момент возгорания в квартире находились 37-летний знакомый хозяев со своей 19-летней подругой, которые поставили на матрас зажженную свечу. Когда пламя стало распространяться по квартире, они выскочили в подъезд и позвонили пожарным.

В результате пожара выгорела одна комната, остальные помещения квартиры закопчены огнем, пострадавших нет.

Неосторожное обращение со свечами регулярно становится причиной пожаров в домах россиян. В апреле 2018 года пожилая жительница Белгорода устроила пожар, уронив зажженную для молитвы свечу. Хозяйка квартиры не смогла справиться с огнем самостоятельно, по свидетельству очевидцев, пламя вырывалось из окна на несколько метров.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Деньги вперед
Россиянам продают придуманное жилье без гарантий. И они покупают!
Чужая поляна
Квартиры у Черного моря подешевели до предела. Пора брать?
Двойное дно
Почему дешевые московские апартаменты хуже квартир
19:10 25 апреля 2018
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
18:17 25 апреля 2018
Риелтора — серийного убийцу посадили на 20 лет
15:05 25 апреля 2018
Покупатели жилья в Москве умерили аппетиты
11:55 25 апреля 2018
Дом «водочного короля» в Москве взяли под защиту
08:37 25 апреля 2018
Дешевую ипотеку назвали ошибкой
19:29 24 апреля 2018
Англичанка стала бомжом из-за любви к чужим свадьбам