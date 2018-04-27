Москвичи переключились на двухуровневые квартиры

Предложение двухуровневых квартир и квартир с террасами в малоэтажных жилых комплексах, строящихся в пригородах Москвы, выросло на треть относительно итогов первого квартала 2017 года. Такие данные приводятся в материалах «Миэль-Новостройки», поступивших в редакцию «Дома» 27 апреля.

Спрос со стороны жителей Московского региона на двухуровневое жилье и квартиры с террасами в пригородах за тот же период вырос почти вдвое. «Изменение структуры предложения, а именно увеличение количества двухуровневых квартир в малоэтажных комплексах, продиктовано в первую очередь ростом интереса покупателей к данному виду недвижимости. Люди, выбирающие такие квартиры, хотят жить не просто вдали от города, они хотят приобрести именно формат жизни "загородного дома"», — комментирует тенденцию генеральный директор компании Наталья Шаталина.

По статистике «Миэль-Новостройки», срок реализации проектов, в квартирографию которых входят двухуровневые лоты и лоты с собственными террасами, в полтора раза короче, чем у аналогичных по локации комплексов, укомплектованных только стандартными квартирами.

Согласно опубликованным в декабре 2017 года данным компании ЦИАН, самые дешевые двухуровневые апартаменты в Москве были выставлены на продажу за 4,2 миллиона рублей. Площадь лота составляла 21 квадратный метр.